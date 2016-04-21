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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          80.78    -0.43    -0.53   1941224
    京东                28.79    +0.11    +0.38   6354729
    新浪              51.14    +1.92    +3.90   1366071
    搜狐              47.38    -0.99    -2.05    179921
    网易             136.14    +0.20    +0.15   1192169
    百度             192.74    -0.93    -0.48   1724779
    
    台湾
    台湾积体电路       25.16    +0.04    +0.16   1525319
    联电                1.97    -0.03    -1.50    234295
    日月光              5.48    -0.07    -1.26    429632
    硅品精密           7.62    -0.11    -1.42    343748
    和信超媒体         2.77    +0.00    +0.00      5163
    友达                3.04    -0.04    -1.30     34189
    中华电信           34.25    -0.04    -0.12     59112
    台湾国际航电      42.24    -0.65    -1.52    931182
    
    香港
    中国移动           58.30    +0.92    +1.60    247753
    中国联通           12.02    -0.23    -1.88    151452
    中国电信           51.95    -0.67    -1.27      8290
    中芯国际            4.30    -0.12    -2.71      6898
    电讯盈科         6.64    -0.13    -1.88      1547
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 杜明霞)

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