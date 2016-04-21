《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月21日

韩国政经：财长称讨论李在镕可能被逮捕的经济影响还不是时候
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
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路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
特首选战一触即发，已获国务院批准辞职的两位司长之中，原政务司司长林郑月娥率先公布将会参选，原财政司司长曾俊华据闻亦打算在周四正式表态。加上退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪，特首宝座的角逐者至少有四位，跑马仔的热闹和激烈气氛前所未见。
行政长官梁振英今天发表任内最后一份施政报告，社福政策成为焦点。梁振英承诺，余下任期会推动标准工时立法，处理强积金对冲和全民退休保障问题，落实2012年竞选特首时的政纲，今天的施政报告，梁振英必须「交功课」，证明现届政府无意「走数」。部分商界人士以「梁振英只余半年任期」为藉口，反对推动取消强积金对冲，只是企图拖延时间，延续对打工仔极不公平的做法。现届政府是时候以行动说明，自己并非「跛脚鸭」，「继续有为」不能止于夸夸其谈。