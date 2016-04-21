日韩经济指标预测--4月22日-4月29日****

韩国政经：财长称讨论李在镕可能被逮捕的经济影响还不是时候
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月22日(五) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 49.1 4月25日当周 4月25日(一) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.1% 4月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 100 4月27日(三) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -- +1.2% 所有家庭支出(较前月) -- +1.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- 持平 全国整体CPI -- +0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 -- -0.3% 东京地区整体CPI -- -0.1% 2330 日本求才求职比 3月 -- 1.28 失业率 -- 3.3% 2350 日本工业生产 3月初值 -- -5.2% 一个月预估值 -- +3.9% 两个月预估值 -- +5.3% 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.5% 4月28日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- -12.4% 房屋开工(较上年同期) -- +7.8% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 66 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 -- +2.4% 工业生产(较前月) -- +3.3% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 4月29日(五) 暂无重要经济数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
特首选战一触即发，已获国务院批准辞职的两位司长之中，原政务司司长林郑月娥率先公布将会参选，原财政司司长曾俊华据闻亦打算在周四正式表态。加上退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪，特首宝座的角逐者至少有四位，跑马仔的热闹和激烈气氛前所未见。
行政长官梁振英今天发表任内最后一份施政报告，社福政策成为焦点。梁振英承诺，余下任期会推动标准工时立法，处理强积金对冲和全民退休保障问题，落实2012年竞选特首时的政纲，今天的施政报告，梁振英必须「交功课」，证明现届政府无意「走数」。部分商界人士以「梁振英只余半年任期」为藉口，反对推动取消强积金对冲，只是企图拖延时间，延续对打工仔极不公平的做法。现届政府是时候以行动说明，自己并非「跛脚鸭」，「继续有为」不能止于夸夸其谈。