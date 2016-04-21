澳新经济指标预测--4月22日-4月29日****

韩国政经：财长称讨论李在镕可能被逮捕的经济影响还不是时候
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月25日当周 4月25日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月26日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 39.1 出口(亿新西兰元) -- 42.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.39 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差33.2 4月27日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6% (较上年同期) -- +2.1% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 2.25% 4月28日(四) 0130 澳洲出口物价 第一季 -- -5.4% 进口物价 -- -0.3% 2245 新西兰建筑许可 3月 -- +10.8% 4月29日(五) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 4月 -- 3.2% 企业自身活动指数 -- 29.4% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 0130 澳洲民间部门信贷 3月 -- +0.6% 房屋信贷 -- +0.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张涛)
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
特首选战一触即发，已获国务院批准辞职的两位司长之中，原政务司司长林郑月娥率先公布将会参选，原财政司司长曾俊华据闻亦打算在周四正式表态。加上退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪，特首宝座的角逐者至少有四位，跑马仔的热闹和激烈气氛前所未见。
行政长官梁振英今天发表任内最后一份施政报告，社福政策成为焦点。梁振英承诺，余下任期会推动标准工时立法，处理强积金对冲和全民退休保障问题，落实2012年竞选特首时的政纲，今天的施政报告，梁振英必须「交功课」，证明现届政府无意「走数」。部分商界人士以「梁振英只余半年任期」为藉口，反对推动取消强积金对冲，只是企图拖延时间，延续对打工仔极不公平的做法。现届政府是时候以行动说明，自己并非「跛脚鸭」，「继续有为」不能止于夸夸其谈。