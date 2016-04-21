《美国重要政经日程》--4月22日

建信期货：中国期指多空谨慎，反弹趋势预计难以持续
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1900 - 农业部公布月度牲畜存栏量及冷冻库存(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率
港股上落暂无大方向，恒指 收报22,840点，升0.5%；国指 收报9,702点，升0.4%，大市成交额只有507亿港元。