欧洲经济指标预测--4月22日-4月29日****

建信期货：中国期指多空谨慎，反弹趋势预计难以持续
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月18日当周 4月22日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 49.8 49.6 服务业PMI 50.2 49.9 综合PMI -- 50.0 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 51.0 50.7 服务业PMI 55.2 55.1 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 51.8 51.6 服务业PMI 53.3 53.1 综合PMI 53.2 53.1 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 2月 -- +0.7% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) -- +1.0% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.3% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 2月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.8% 4月25日当周 4月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 107.1 106.7 现况指数 113.8 113.8 预期指数 100.9 100.0 1000 英国CBI总工业订单差值 4月 -- 负14 4月26日(二) 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差26.2 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月 -- 45.892 4月26-29日 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- -5.7% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- +5.4% 4月27日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 3月 -- 1.53 0600 德国GfK消费者信心指标 5月 9.5 9.4 0645 法国消费者信心指数 3月 -- 94 0800 欧元区M3货供额(年增率) 3月 -- +5.0% 0800 意大利企业信心 4月 -- 102.2 消费者信心 -- 115.0 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.1% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 -- 正7 4月28日(四) 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 4月 -- +0.8% (较上年同期) -- +5.7% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 0.4 0 未经季节调整失业人数(万人) -- 284.5 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.8 0800 意大利薪资通胀(较前月) 3月 -- +0.1% 0900 欧元区企业景气指数 4月 -- 正0.11 经济景气指数 正103.5 正103.0 工业景气指数 -- 负4.2 服务业景气指数 -- 正9.6 消费者信心指数 -- 负9.7 消费者通胀预期指数 -- 正2.1 生产者通胀预期指数 -- 负4.4 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 4月初值 -0.1% +0.8% (较上年同期) +0.2% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -0.1% +0.8% (较上年同期) +0.1% +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 -- 0 4月29日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 -- -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 -- 正102.5 0900 意大利CPI(较前月) 4月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.2% HICP(较前月) -- +2.1% (较上年同期) -- -0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.4% (较上年同期) -- -3.5% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 持平 持平 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) -- +0.9% 0900 欧元区失业率 3月 10.3% 10.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
昨日沪深两市探底回升，盘中创业板、中小板指表现强势，前期跌幅较大的个股板块都出现大幅反弹，带动两市指数上涨，但美中不足的是两市成交量萎缩，全天成交金额不足3600亿元，较周一大幅缩减，截至收盘，沪指涨0.17%报3108.77点，深成指涨1.17%报9826.79点。期指所有合约均收涨，在现货的引领下，IC合约涨幅居前，由于周五当月合约将进入交割，当月合约均维持小幅贴水状态，其他月份合约的贴水水平也处于低位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率
港股上落暂无大方向，恒指 收报22,840点，升0.5%；国指 收报9,702点，升0.4%，大市成交额只有507亿港元。