金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览

南非股市：收低，受英美资源集团 跌势影响。指标Top-40指数 收跌0.9%，报46,845.77点；大盘综合指数 收盘下滑0.87%，报53,323.58点。

印度股市：小幅收高，连续第六天上涨。银行股上扬，因有报导称，印度央行缩减了需要不良贷款拨备的银行名单。指标NSE指数 微跌0.03%，报7,912.05点；指标BSE指数 涨0.14%，收报25,880.38点。