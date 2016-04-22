金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览

路透4月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.5%，报853.69点。
中国股市：沪综指连续第二日收跌，大盘反弹乏力资源板块独木难支
中国汇市：中间价大跌促人民币贬百点，近期关注石油等大宗商品回暖
香港股市：恒生指数收盘劲升1.8%，受能源和金融股带动
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巴西股汇市：逢公共假期休市。
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南非股市：收低，受英美资源集团 跌势影响。指标Top-40指数 收跌0.9%，报46,845.77点；大盘综合指数 收盘下滑0.87%，报53,323.58点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因预计下周美联储立场可能转趋鹰派
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印度股市：小幅收高，连续第六天上涨。银行股上扬，因有报导称，印度央行缩减了需要不良贷款拨备的银行名单。指标NSE指数 微跌0.03%，报7,912.05点；指标BSE指数 涨0.14%，收报25,880.38点。
印度汇市：卢比兑美元收低，报66.39/66.40，上个交易日收报66.22/66.23。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低1.69%，报927.230点；MSCI明晟俄罗斯指数 收低0.86%，报496.24点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值2.58%，报66.840；卢布兑欧元 跌2.34%，报75.372。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)