《中国报摘》--中国证券报4月22日

韩国政经：财长称讨论李在镕可能被逮捕的经济影响还不是时候
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
* 头版头条:
--中国三大期货交易所周四晚出台措施，抑制交易过热。其中，上海期货交易所上调黑色系商品交易手续费，大连商品交易所调整铁矿石和聚丙烯品种手续费标准，郑州商品交易所发布风险提示函。
* 其他:
--上市银行一季报披露大幕拉开，首家披露业绩的平安银行 一季度净利润增长8.12%。不过，市场普遍预计一季度上市银行整体净利润增速为1%左右。业内人士分析，利率市场化持续推进，市场利率处于低位，上市银行息差和利息收入增速放缓，大手笔计提拨备很大程度上侵蚀利润，未来个别银行净利润或出现负增长。
--上汽集团 去年实现净利润297.94亿元人民币，同比增长6.51%。公司拟每10股派送现金红利13.60元。
--银之杰 与东亚银行有限公司等合作方签署协议，公司拟以自有资金出资1.31亿元参与发起设立东亚前海证券，出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。
--万达院线 公告称，公司拟发行股份购买的标的主要包括万达影视传媒有限公司和美国传奇影业公司。
--通化东宝 与腾讯 签署了《互联网+战略合作协议》，双方将合作构建并推广“互联网+”慢病管理平台，协助基层医生有效管理患者档案，提高基层医生服务能力，打破信息孤岛。
--东方航空 公告称，接到控股股东中国东方航空集团通知，东航集团和携程 已签订战略合作框架协议，其中携程承诺以自有资金30亿元参与认购东方航空非公开发行的A股股票。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透首尔1月18日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三称，目前还不是时候讨论三星集团领导人李在镕如果被逮捕，对经济可能产生的影响。
特首选战一触即发，已获国务院批准辞职的两位司长之中，原政务司司长林郑月娥率先公布将会参选，原财政司司长曾俊华据闻亦打算在周四正式表态。加上退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪，特首宝座的角逐者至少有四位，跑马仔的热闹和激烈气氛前所未见。
行政长官梁振英今天发表任内最后一份施政报告，社福政策成为焦点。梁振英承诺，余下任期会推动标准工时立法，处理强积金对冲和全民退休保障问题，落实2012年竞选特首时的政纲，今天的施政报告，梁振英必须「交功课」，证明现届政府无意「走数」。部分商界人士以「梁振英只余半年任期」为藉口，反对推动取消强积金对冲，只是企图拖延时间，延续对打工仔极不公平的做法。现届政府是时候以行动说明，自己并非「跛脚鸭」，「继续有为」不能止于夸夸其谈。