美股业绩：AMD第一季营收优于预估，第二季或将终结一年多来的跌势

路透4月21日 - 芯片生产商超微半导体(AMD) 的预估暗示该公司本季营收将意外上升，从而终结连续六个季度以来的跌势，这受益于市场对其芯片产品的需求旺盛及一项新授权协议。

AMD第一季营收较上年同期下降19.2%，至8.32亿美元，但优于分析师预估的8.182亿美元。

净亏损缩窄至1.09亿美元，或每股亏损0.14美元；上年同期亏损1.80亿美元，合每股亏损0.23美元。扣除特殊项目后，第一季每股亏损0.12美元，分析师预估每股亏损0.13美元。

AMD公布的营收下降幅度连续第三季低于预期，这部分归功于授权协议的贡献。该公司股价在周四美股盘后交易中劲升21%。

AMD预计第二季营收增长15%，上下误差3%，相当于9.281亿至9.855亿美元。

这意味着营收有望高于上年同期的9.42亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计营收将降至8.878亿美元。

AMD周四称，已签署价值2.93亿美元的协议，将授权其与天津海光先进技术投资有限公司建立的合资企业使用处理器技术；天津海光是中科院的投资部门。

该技术将帮助中国生产自己的数据中心服务器芯片，目前这一市场由英特尔 主导。

AMD称，预计授权协议将为其2016年营收贡献约5,200万美元，目前已有700万美元列入第一季。

AMD执行长苏姿丰称，当前季度的公司营收环比增幅将高于以往，因市场对其绘图芯片和半定制芯片需求旺盛。

该公司料将于今年中期开始出运Polaris图形处理器，并希望这将带动今年营收增长；2015年营收下降27.5%。

在周四美股盘后交易中，AMD股价涨21%至3.17美元。截至周四收盘，该公司股价年初迄今累计跌8.7%，同期内美股半导体指数 涨0.6%。(完)