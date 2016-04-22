《中国报摘》--其他报纸重要消息4月22日

**上海证券报**
--全国规模最大的地方集成电路产业基金顺利完成首期募资，上海集成电路产业基金首期规模达到285亿元人民币。基金由上海市科创投集团、上汽集团、国家集成电路产业投资基金等单位共同出资，重点投资集成电路制造业。
--中天科技 拟以不低于16.39元/股的价格定向发行不超过2.75亿股，募资不超过45亿元，投资于新能源汽车用高性能的动力锂电池、能源互联网用海底光电缆、海底观测网用连接设备、特种光纤及石墨烯复合材料制品等项目。
--国家能源局下发三文件多举封堵煤电过剩风险，包括对于5-30万千瓦煤电机组落后产能设定明确的淘汰标准；设立煤电风险预警指标用于指导各省（区、市）煤电规划建设；明确要严控煤电总量规模以及各地煤电新增规模，对于电力盈余的省份以及大气污染防治重点区域，原则上不再安排新增煤电规划建设规模。
**东方早报**
--工信部官方微博称，中国广播电视网络公司已向该部提交基础电信业务经营许可申请，工信部正在履行相关法定程序。如果工信部批复，中国广电将成为真正意义上的国内第四大基础电信运营商。
**人民日报**
--国务院办公厅日前印发《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》，提出要加强智慧流通基础设施建设，加大流通基础设施投入，推动智慧物流、冷链物流建设，推进电子商务与物流快递协同发展；加大农村宽带建设投入，加快提速降费进程。
--金砖国家新开发银行董事会会议通过首批贷款项目的决议，公布了总额为8.11亿美元的首批贷款项目，支持中国、印度、巴西和南非的绿色能源项目。获金砖银行贷款支持的项目拥有总计2,370兆瓦可再生能源发电能力。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。