《中国报摘》--其他报纸重要消息4月22日

--中天科技 拟以不低于16.39元/股的价格定向发行不超过2.75亿股，募资不超过45亿元，投资于新能源汽车用高性能的动力锂电池、能源互联网用海底光电缆、海底观测网用连接设备、特种光纤及石墨烯复合材料制品等项目。