中国能源：适当放缓煤电规划建设速度，淘汰落后产能--能源局

路透北京4月22日 - 中国煤电过剩风险逐步显现。对此，国家能源局提出要适当放缓煤电项目建设速度，淘汰落后产能，预计十三五期间将淘汰煤电落后产能2,000万千瓦。

新华周四晚间报导援引国家能源局局长努尔白克力在促进煤电有序发展电视电话会议上讲话称，中国用电增速从2011年的12%下降到2015年的0.5%，但全国煤电装机超过9亿千瓦，加上核准在建和纳入规划的项目，合计规模已超过12亿千瓦；当前随着产业结构转型升级，煤电过剩风险逐步显现。

国家能源局和国家发改委日前印发三个文件，分别是：关于促进煤电有序发展的通知、关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布2019年煤电规划建设风险预警的通知、关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能工作的通知。

文件提出，严控各地煤电新增规模，对于经电力电量平衡测算存在电力盈余的省份以及大气污染防治重点区域，原则上不再安排新增煤电规划建设规模；并要合理安排现有煤电基地规划建设时序，分期规划建设基地配套煤电项目。

电力冗余省份要对现有纳入规划及核准（在建）煤电项目采取“取消一批、缓核一批、缓建一批”等措施，适当放缓煤电项目建设速度。

与此同时，要逐步淘汰服役年限长，不符合能效、环保、安全、质量等要求的火电机组，优先淘汰30万千瓦以下运行满20年的纯凝机组和运行满２５年的抽凝热电机组。

“（三个文件是）针对煤电行业潜在产能过剩风险打出的一套‘组合拳’，内容涵盖了煤电项目的规划、核准、建设、淘汰落后产能等多个环节，”国家能源局电力司司长韩水介绍称。

发电设备平均利用小时数是判断煤电是否过剩的重要依据。韩水透露，全国火电利用小时数由2013年的5,021小时下降到2014年的4,739小时，再到2015年的4,329小时。