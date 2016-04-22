重发-港报社评：差估工作未尽责，政府收入枉流失--明报4月22日

(重发以补上标题漏字)

审计报告披露差饷物业估价署（下称差估署）征收差饷的疏漏，涉及人的因素，也有政府部门各自为政、未能充分协作之弊，导致少收差饷或地租。其中差估署人员的＂得过且过＂态度，最值得批评，因为他们对大量申报失实租金个案、对村屋违反豁免差饷规定，都不深究，对拖欠差饷追收不力等，情况不仅涉及政府收入减少，更会削弱征缴差饷的严肃性，使违规做法积非成是，一旦严格执行会引起反弹，形成政府与市民或利益社群的扞格，变相埋下政治炸弹。差估署要端正和改善工作，勿向市民发出错误信息而滋养后患。

差估署重估物业差饷租值，主要依靠每年向选定物业发出的30.77万份申报表，要求业主提供租金资料，并经电脑分析以评估差饷租值，差估署每年会抽选约240宗个案核实租金。审计署发现，自2010/11至2015/16年度，资料正确个案平均仅71%，28%资料与事实不符，其中3个业主在3至4年内都提供不准确租金资料。另外，差估署于2012年起规定业主申报物业有否分间劏房或合并，并向116幢楼宇涉及有800间劏房业主发出申报表，其中756份没有交表或不提供资料。审计署抽查其中10份涉及有劏房单位的申报表，其中8份报称没有劏房，显示业主不愿意披露劏房资料，存在遗漏或少报差饷的情况。

这两种情况，反映差估署人员工作不严谨，对于所接获申报表的资料，并不深究。例如劏房，差估署已经掌握800间劏房的资料，向业主发出申报表，但是只有44份交表和提供资料，绝大多数不申报，而审计署抽查10份，已发现8份有劏房单位而未申报。差估署对这些楼宇的劏房情况，本已心中有数，而收回申报表差距甚大，按正常情况，有关人员应该跟进，采取行动务须反映其应课差饷租值，避免政府少收差饷，但是他们却未尽职尽责。

在追收差饷方面，审计署发现截至去年9月，欠交差饷及地租总额达1.72 亿元，相当于全年征收款额的0.5%，当中5400万元欠款两年或以上。审计署抽查9宗拖欠两年或以上的个案，发现其中一宗自2007年起，欠款人拖欠16个物业的差饷及地租，虽然差估署于2010年就这批物业取得押记令，但是至今逾9年仍未能追回共100万元欠款。欠交差饷或地租是＂现兜兜＂个案，只要差估署人员落力追收，咬住不放，不难收回，但是有个案拖延9年仍未解决，除非有特殊情况，否则相关人员实在有失职之嫌。另外，《差饷条例》豁免3层高丁屋缴交差饷，违规丁屋则不获豁免；审计署检视12条乡村共228间村屋在差估署的地租纪录，发现18间楼高4至5层，已属违规，但是差估署并未撤销其差饷豁免。

除了上述种种人谋不臧，审计署指出屋宇署的资料库，约有6万个可以评估应课差饷租值的僭建物个案，仍未获发清拆令，这类个案主要是劏房，若资料转到差估署，差饷估值可增加六成；不过，现时机制规定，屋宇署只会转介已发清拆令的僭建单位，等于流失差饷收入。审计署建议差估署、屋宇署和私隐专员公署协商一套合法可行机制，堵塞业主隐瞒劏房回避缴交更多差饷的漏洞，建议可行合理，当局应该采纳。

审计报告揭露差估署的缺失，与暴露其他部门的疏漏，基本上并无不同，实际上反映政府部门涉及开支或收入，都因为官僚习气、人员怠惰或制度缺失等，使政府开支出现浪费、政府收入减少等。差饷是政府重要收入来源，每年约占政府收入5％，务须尽快改善，确保政府应收差饷或地租，1元也不能少。历来审计署暴露政府部门的缺失，即使是制度所致，仍然与人有关，因为制度由人订立，若公职人员尽职尽责，自会发现制度缺失而改正。审计署揭之不尽的弊端，设若有关浪费的损失和少收收入，涉事人员都要负责，即是说，公帑就是官员、公务员口袋里的金钱，则他们涉及与公务有关的开支和收入，还会大手大脚和敷衍塞责吗？肯定不会。只是政府不可能这样运作，这个情况说明公帑和公家资源的虚耗，是必然现象，只能寄望审计署时时警惕政府部门，做好本分，毋负市民托付而已。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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