港报社评：立会又流会，辜负社会期望--文汇报4月22日

立法会昨复会审议财政预算案，中午时因法定人数不足而流会。反对派议员又一次滥用议会程序浪费宝贵的议事时间，企图阻挠财政预算案顺利通过，惹来广大市民和社会舆论的强烈批评。在香港多个行业经济数据不理想，失业率开始上升，亟待采取措施应对的环境下，社会主流民意希望立法会议员能够履行职责，专心议事，让有助中小企、零售业及旅游业度过经济困难的财政预算案能够如期通过，让广大市民可以从中受益。

导致昨天立法会会议流会的责任，是非常明显的。首先是少数反对派议员继续拉布，他们不断要求点算人数，拖延会议进程；其次，一些反对派议员无心开会，没有及时返回，当时只有三名反对派议员在席，导致法定人数不足而流会。反对派议员为一己之私，过往经常在影响香港重大发展的议案上拉布拖延，创科局的成立被一拖三年，白白耽误了宝贵光阴和浪费大量发展机会；版权条例修订案被拉布拖死，香港因此丧失了保护知识产权和促进相关产业发展的机会。如今面对财政预算案这个关乎经济发展和改善民生的重要议程，尤其是在香港经济面对严重挑战的情况下，反对派议员居然照拉不误，这充分暴露他们罔顾香港社会利益、罔顾民生。他们口头上说为市民，但所作所为，却是完全违背了广大市民的意愿，损害了市民的根本利益。

作为一名立法会议员，最基本职责便是出席会议，尽责议事、为民发声。少数反对派议员为了迎合自己的选民，经常刻意制造拉布和流会，令议会无法正常运作，无疑是有违立法会议员的基本职责。目前香港经济情况严峻，最新一季的整体失业率为3.4%，就业不足率为1.4%，失业人数达13万，这些数据都达到近两年来新高。香港现有两大重灾区行业，一是建筑业，二是零售及饮食业。建造业有3.5万人失业，零售及饮食业则有近7万人失业。为了应对经济和社会挑战，预算案提出了总额达388亿元的纾缓措施，可以在一定程度上帮助中小企业、零售业、旅游业渡过难关，以保住打工仔的饭碗，对减低失业率，稳定经济大局将可发挥相当的作用。让预算案如期通过，是广大市民的殷切期待，也是香港社会的急切需要。因此，广大市民呼吁，立法会议员应该顺应民意，集中精力开好会议，让宝贵的议会时间真正用得其所。（完）

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