中国债市动态：资金仍紧利率债转为窄幅震荡，信用债交投不旺收益率攀升

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透上海4月22日 - 中国银行间债市周五早盘资金面继续偏紧，30年国债招标结果远高于预期，但利率债收益率在经历连续上行后，早盘仅转为窄幅震荡，利率互换(IRS)亦波幅有限。
至于风波不断的信用债，除一级继续频现取消发行外，二级交投也十分清淡。具体品种中，除特别短期限的短融等外，城投类因受到此前河北宣化拟提前赎回债券影响，成交收益率上行超过10个基点(bp)。
北京一银行交易员称，早盘利率债收益率和IRS先降后回升，整体变化幅度不大。30年国债结果虽然远高预期，但因流动性不佳，对二级影响暂时不明显。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.46%/3.41%，上日尾盘为3.45%/3.43%。
对于信用债，华中一银行交易员指出，成交不甚活跃。“最短的，有就剩10几天的短融，缺钱就卖。长端，城投有成交，收益率上10到20个(基)点。”
她解释说，河北宣化拟提前兑付本息，令机构对其他相似券种心生忧虑。如果此种操作成为趋势，将极大打击投资者信心。
在不少信用债到期违约不能偿付的压力中，一则城投债将提前兑付的消息又触发了投资人的另一种不满。城投债--河北宣化北山债 周二公告称拟前兑付本息，近期将就此召开持有人会议。
财政部上午招标的30年期国债，中标利率3.52%，远高于3.41%的预测均值，投标倍数1.67倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.535元人民币，较上日结算价上涨0.04%；10年期国债主力合约T1606 收报99.29元，较上日结算价亦涨0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。