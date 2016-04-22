中国债市动态：资金仍紧利率债转为窄幅震荡，信用债交投不旺收益率攀升

路透上海4月22日 - 中国银行间债市周五早盘资金面继续偏紧，30年国债招标结果远高于预期，但利率债收益率在经历连续上行后，早盘仅转为窄幅震荡，利率互换(IRS)亦波幅有限。

至于风波不断的信用债，除一级继续频现取消发行外，二级交投也十分清淡。具体品种中，除特别短期限的短融等外，城投类因受到此前河北宣化拟提前赎回债券影响，成交收益率上行超过10个基点(bp)。

北京一银行交易员称，早盘利率债收益率和IRS先降后回升，整体变化幅度不大。30年国债结果虽然远高预期，但因流动性不佳，对二级影响暂时不明显。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.46%/3.41%，上日尾盘为3.45%/3.43%。

对于信用债，华中一银行交易员指出，成交不甚活跃。“最短的，有就剩10几天的短融，缺钱就卖。长端，城投有成交，收益率上10到20个(基)点。”

她解释说，河北宣化拟提前兑付本息，令机构对其他相似券种心生忧虑。如果此种操作成为趋势，将极大打击投资者信心。

在不少信用债到期违约不能偿付的压力中，一则城投债将提前兑付的消息又触发了投资人的另一种不满。城投债--河北宣化北山债 周二公告称拟前兑付本息，近期将就此召开持有人会议。

财政部上午招标的30年期国债，中标利率3.52%，远高于3.41%的预测均值，投标倍数1.67倍。