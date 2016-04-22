台湾货币市场：短率大致持稳，跨月拆款成交量大增

* 跨月拆款成交量大增，因月底料偏宽松

* 央行冲销态度消极，银行消资金压力不轻

* 短票与RP利率稳在低位

记者 董永年

路透台北4月22日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。调度人士表示，月底资金偏向宽松基调大致底定，银行为降低旬底资金滥在帐上风险，跨月拆款供应的水龙头纷纷打开，使得两周拆款成交量大增。

他们指出，央行近期冲销态度相对消极，纵然今日存单到期量偏小，理应银行将因周转金不足而调度保守，但询问是否需要拆款的电话也没少。

〞这个月应该比较平，不太会有月底因素。〞一位大型公股银行交易员说。

银行与票券商表示，这两天供应给票券商的跨月拆款利率落在0.310-0.320%，也有少数以0.330%成交。

针对下周资金情势展望，一银行交易员认为，由于有劳动节假期的影响，在旬底仅剩一个交易日可供调度的考量下，应该都会在下周将积数调整完毕，届时消化资金的压力可能有增无减。

由于近期央行冲销力道疲弱，拆出方普遍不寄望月底有例行性的紧缩因素，短率不致因月底来临而走高。

本地时间12:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.310 32.296

台湾加权股价指数<.TWII 8,514.41 8,568.65 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.200% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250%

--一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.320%

--两周拆款利率区间 0.240-0.330% 0.270-0.320%

**短票利率没变**

短票部分，票券商指出，周五发票量大，但相较于买票资金的需求，已经不算什么，惟纵然如此，利率依旧持稳在0.30%不变。

〞钱真的非常多，需求量蛮大的。〞一位票券商交易员说。

针对下周，交易员普遍认为，还是会偏向宽松，月底效应将相对轻微。

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0.29%、0.31%。

周五央行定存单到期147亿台币，发行金额稍晚公布。

下周央行定存单到期总额1兆746.65亿台币，分别是周一80亿、周二4,784.85亿、周三1,975亿、周四2,401.8亿、周五1,505亿台币。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.300%，前日也在0.300%；上日区间0.280-0.305%，前日是0.280-0.310%，成交量143.38亿台币，前日在115.22亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为435亿台币，累积超额准备5,542亿台币、加计前期1%的超额准备为7,777亿台币。

**RP利差缩窄**

债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日资金维持宽松，以到期续作为主。展望下周，月底还是会有例行性的紧缩效应，不过利率顶多靠向区间高位。

〞要券电话很多啊，连自家人也来要，还说券都不留给自己人。〞一位证券商交易员说。

在钱多券少状况未改善下，交易员指出，可转债、公司债以及公债间的利差持续缩窄。以往可转债与公司债利差可达10基点，但目前仅剩5个基点。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数见0.29%、0.32%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。