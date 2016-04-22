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货币新闻 | 2016年 4月 22日 星期五 10:28 BJT

重发-芝加哥期货：大豆期货早盘下跌，但周线料创18个月来最大

(重发以调整格式)
    路透悉尼4月22日 - 美国大豆期货周五早盘下跌近1%，但本周仍有望录得近18个月来最
大周线升幅，因阿根廷暴风雨引发产量下滑的预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货 本周上涨6.5%，为2014年10月以
来最大单周升幅。
    
    交投最活跃的小麦期货 本周上涨逾8%，为2015年6月以来最大周线升幅。

    玉米7月合约 本周涨2.5%，为连续第三周周线上升。
    
    阿根廷政府及一家主要谷物交易所调降大豆收成预估，指因本月潘帕斯草原许多种植带
地区遭遇严重暴风雨。
    
    阿根廷产量下降以及国内玉米供应趋紧，加之巴西作物生长条件干燥，给予投资者看多
理由，促使大量新资金涌入农产品。
    
    美国农业部公布，最近一周美国大豆出口销售40.77万吨2015-16年大豆，符合预期；同
时销售了33.97万吨2016-17年大豆，超过预期。
    
    随着交易员结清创纪录规模的小麦空仓，小麦期货因基金强劲买盘而获得支撑。
    
      以下是0127GMT报价：
    
      合约              价格    变动     涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           498.00    -5.50  -1.09%    -2.78%     478.23   62
    CBOT玉米           387.75    -2.00  -0.51%    -1.77%     369.03   60
    CBOT大豆           1018.75    -8.75  -0.85%    +0.89%     927.43   80
    CBOT稻米           $10.60   -$0.07  -0.61%    -0.47%     $10.18   74
    美国原油           $43.70    $0.52  +1.20%    +2.51%     $39.49   74 
    汇率
    欧元/美元          $1.130   $0.001  +0.12%    +0.04% 
    美元/澳元           0.776    0.002  +0.23%    -0.49%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/李爽  审校 龚芳/于春红)

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