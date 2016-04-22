重发-芝加哥期货：大豆期货早盘下跌，但周线料创18个月来最大

(重发以调整格式) 路透悉尼4月22日 - 美国大豆期货周五早盘下跌近1%，但本周仍有望录得近18个月来最 大周线升幅，因阿根廷暴风雨引发产量下滑的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货 本周上涨6.5%，为2014年10月以 来最大单周升幅。 交投最活跃的小麦期货 本周上涨逾8%，为2015年6月以来最大周线升幅。 玉米7月合约 本周涨2.5%，为连续第三周周线上升。 阿根廷政府及一家主要谷物交易所调降大豆收成预估，指因本月潘帕斯草原许多种植带 地区遭遇严重暴风雨。 阿根廷产量下降以及国内玉米供应趋紧，加之巴西作物生长条件干燥，给予投资者看多 理由，促使大量新资金涌入农产品。 美国农业部公布，最近一周美国大豆出口销售40.77万吨2015-16年大豆，符合预期；同 时销售了33.97万吨2016-17年大豆，超过预期。 随着交易员结清创纪录规模的小麦空仓，小麦期货因基金强劲买盘而获得支撑。 以下是0127GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 498.00 -5.50 -1.09% -2.78% 478.23 62 CBOT玉米 387.75 -2.00 -0.51% -1.77% 369.03 60 CBOT大豆 1018.75 -8.75 -0.85% +0.89% 927.43 80 CBOT稻米 $10.60 -$0.07 -0.61% -0.47% $10.18 74 美国原油 $43.70 $0.52 +1.20% +2.51% $39.49 74 汇率 欧元/美元 $1.130 $0.001 +0.12% +0.04% 美元/澳元 0.776 0.002 +0.23% -0.49% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/李爽 审校 龚芳/于春红)