台湾债市：10年增额债早盘殖利率狭幅震荡，缺明确方向观望气氛浓

路透台北4月22日 - 台湾10年期105/4R增额公债 周五早盘发行前交易殖利率陷狭幅整理。交易员指出，台股呈盘整，加上市场缺乏利多或利空消息指引，早盘台债无明确方向，殖利率在0.86%上下狭幅波动。

他们表示，今天市场观望气氛浓厚，交投更趋冷清，惟有证券商为达到成主要交易商的标准，早盘有在〞互敲〞，希望能把交易量冲上来，致殖利率忽上忽下。

〞越来越冷清了，观望吧，月底要标债了，目前方向还看不大出来。〞一位大型银行交易员说。

另一位大型银行交易员称，昨晚美国10年期公债殖利率虽持续弹升，惟市场资金非常宽松，令弹幅有限陷狭幅震荡走势，〞没行情啦，殖利率上不去就下来啊，上下都只有一点点，今天10年券就以0.86%作为中位数，在这里狭幅震荡。〞

另一大型证券商交易员表示，市场静待下周美国联邦准备理事会会议及105/4R标售结果，市场无明确方向，料今天波动区间更窄。 美国指标10年期美国公债 价格周四下滑5/32，收益率报1.87%，高于周三的1.85%和周二的1.78%。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.85-0.87%；五年券105/5期 区间为0.535-0.545%。

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