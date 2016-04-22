香港个股：恒大地产称至今已向恒大人寿出资共90亿元人民币

路透香港4月22日 - 中国大型房地产商--恒大地产 表示，至今已为其间接持股五成的寿险公司--恒大人寿的资本公积金，投入共90亿元人民币。

恒大地产通过其间接全资附属公司恒大南昌，于去年11月获中国保监会批准，从中新大东方人寿保险的两个股东中收购了50%股权，并改名为恒大人寿。

公司称，在收购前，恒大人寿处于亏损状况并缺乏资本以发展其业务和防范承销风险，通过出资事项，恒大人寿之现金资产及偿付能力充足率将得以提升，并容许其加快扩大其现有寿险业务规模及开展健康保险、养老保险等业务。

恒大人寿是目前中国唯一将总部设在西部地区的全国性中外合资寿险公司，重庆财信企业集团及大东方人寿保险分别持股25%。（完）

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