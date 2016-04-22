台湾汇市：台币盘初因韩元疲势及外资略汇出走贬，但在32.3暂获支撑

路透台北4月22日 - 台币兑美元 周四早盘小幅走贬，汇银人士表示，因韩元明显走疲及外资小幅汇出；惟出口商在32.300之上稍有抛汇，令台币跌幅限缩。

汇银人士说，台股表现不佳，外商银买汇力道则稍明显。市场观望下周包括美联储和日本央行的会议结果。

〞股市不太稳了，可能它的走势比较关键，〞一位小型商银交易人士说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周二至周三(26-27日)召开政策会议，日本央行则在下周四(28日)。

欧元周五持稳，投资者在欧洲央行目前按兵不动的立场与未来可能进一步采取刺激举措的预期中纠结。欧元隔夜在欧洲央行会议后走势震荡。

今日台币实质交易区间在32.285-32.327；上日实质交易区间在32.258-32.300。

本地时间10:20，韩元兑美元 报1,140.9，上日收在1,132.9；台股加权指数 则涨0.07%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.264/32.284，上日收在32.295。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.300-32.380

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