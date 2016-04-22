香港已公布经济指标--2016/4/22

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2016年2月 零售销售值 -20.6 -6.6 +14.8 2016年2月 零售销售量 -19.5 -5.2 +18.1 2016年3月 综合消费物价指数(CPI) +3.0 +3.1 +4.5 2016年3月 甲类消费物价指数(CPI +3.1 +3.6 +6.6 A) 2015年第四 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 季 16年1月-16年3月 15年12月-16年2月 15年1月-15年3月% % % 失业率 3.4 3.3 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年2月 贸易赤字／盈余 -33.15 -17.48 -35.88 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.c om） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。