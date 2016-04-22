台湾股市：早盘大多持平至下跌，亚股走低

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
中信金 股价上涨1.23%，该公司积极在亚洲地区扩张，最近宣布以61.038亿台币收购苏格兰皇家银行 马来西亚子行100%股权。
苹果公司 下周二公布财报前，其供应商股价涨跌不一。
鸿海 股价上涨0.8%, 和硕联合 股价跌1.3%，两家公司均是iPhones组装厂商。
为部分iPhones提供芯片的台积电 股价涨0.3%，但为全球大多数智能手机品牌提供照相机镜头的大立光电 股价一度下跌3.2%。(完)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。