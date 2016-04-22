台湾股市：早盘大多持平至下跌，亚股走低

中信金 股价上涨1.23%，该公司积极在亚洲地区扩张，最近宣布以61.038亿台币收购苏格兰皇家银行 马来西亚子行100%股权。

苹果公司 下周二公布财报前，其供应商股价涨跌不一。

鸿海 股价上涨0.8%, 和硕联合 股价跌1.3%，两家公司均是iPhones组装厂商。

为部分iPhones提供芯片的台积电 股价涨0.3%，但为全球大多数智能手机品牌提供照相机镜头的大立光电 股价一度下跌3.2%。(完)