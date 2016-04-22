日本股市：早盘小幅收低，三菱汽车重挫

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
“在美联储和日本央行下周会议之前，我们不大可能看到日圆进一步走强或走软的更多理由，这意味着目前市场将仍主要受到具体的短线事件的影响，最明显的就是企业财报。”
企业季度财报令人失望，投资者对风险资产的偏好受到抑制。
日圆兑美元持稳，周线可能收低0.6%。这让日本出口商获得一些喘息空间，因投资者猜测日本央行下周有可能进一步放宽政策。
三菱汽车 周三下午开始的大跌势头继续，当时该公司承认夸大了62.5万辆汽车的能效。
三菱汽车股票重挫13.2%至纪录低点，此前美国汽车安全监管机构称已经要求三菱汽车提供在美销售车辆的信息，同时日本媒体报导暗示该公司可能没有披露涉及丑闻的全部车型。若收盘维持此跌幅，三菱汽车的市值将蒸发掉40%。
东证股价指数 小跌0.2%，早盘收于1,390.69点，33类股中仅有10类上涨。该指数本周可能录得超过2%的涨幅。
JPX-日经400指数 跌0.2%至12,599.72点。(完)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。