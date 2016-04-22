日本股市：早盘小幅收低，三菱汽车重挫

“在美联储和日本央行下周会议之前，我们不大可能看到日圆进一步走强或走软的更多理由，这意味着目前市场将仍主要受到具体的短线事件的影响，最明显的就是企业财报。”

企业季度财报令人失望，投资者对风险资产的偏好受到抑制。

日圆兑美元持稳，周线可能收低0.6%。这让日本出口商获得一些喘息空间，因投资者猜测日本央行下周有可能进一步放宽政策。

三菱汽车 周三下午开始的大跌势头继续，当时该公司承认夸大了62.5万辆汽车的能效。

三菱汽车股票重挫13.2%至纪录低点，此前美国汽车安全监管机构称已经要求三菱汽车提供在美销售车辆的信息，同时日本媒体报导暗示该公司可能没有披露涉及丑闻的全部车型。若收盘维持此跌幅，三菱汽车的市值将蒸发掉40%。

东证股价指数 小跌0.2%，早盘收于1,390.69点，33类股中仅有10类上涨。该指数本周可能录得超过2%的涨幅。