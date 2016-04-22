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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 13:50 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月22日

路透上海4月22日 - 面对中期借贷便利（MLF）集中到期及季度缴税的考验，中国央行公开市场本周净投
放规模创单周历史新高，同时MLF不到一周内第二次操作以扶助资金面；从央行政策动向看，保持资金供需基
本平衡，并及时抚平时点性波动，仍是其主要意图。
    
    业内人士指出，与去年相比，央行政策取向更偏向稳健而不是适度宽松，这与经济回暖、通胀回升以及金
融降杠杆等多重因素相关，因此货币政策也更为倾向被动“补水”而不是主动“放水”，未来一段时间货币政
策工具料仍以MLF+逆回购为主要抓手。
    
    他们并认为，外汇占款下降压力虽有缓解，但4月季度缴税等收缩流动性料达数千亿元，加上此前银行体
系超额准备金率也只是处于中性水平，若超储率继续下滑资金将进入偏紧状态，而逆回购在高强度操作后存量
大幅攀高，后续如何化解面临进一步压力，必要时或仍需降准。  
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +8,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/16-4/22          --       --         --      8,700     1,900      --        +6,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/9-4/15           --       --         --      1,900     1,200      --          +700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    4/2-4/8            --       --         --      1,200     3,950      --        -2,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/26-4/1           --       --         --      3,950     3,800      --           150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/19-3/25          --       --         --      3,800     2,000      --         1,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/12-3/18          --       --         --      2,000     1,150      --           850
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/5-3/11           --       --         --      1,150     3,200      --        -2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/4           --       --         --      3,200    11,600      --        -8,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/20-2/26          --       --         --      8,800     9,600      --          -800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/15-2/19          --       --         --      1,400     5,950      --        -4,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/7-2/14           --       --         --        100      --        --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/30-2/6           --       --         --      6,200     1,800      --        +4,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      8,800     1,900   -1,500       +5,400   
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完)

 (整理 边竞; 审校 吴芳)

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