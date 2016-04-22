日本债市：公债价格下跌，受避险买盘减退及日股本周涨势打压

指标10年期日本公债收益率 上升1.5个基点至负0.110%，20年公债收益率 上升1个基点至0.265%。 日经指数周五基本持平，但周线已上涨3%，指数并触及两个半月高点，使得日债吸引力减退。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.265% +0.5 -0.270% 五年期公债 -0.235% +1.0 -0.245% 10年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 20年期公债 0.260% +0.5 0.255% 30年期公债 0.270% +0.0 0.270% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.85 -0.09 151.94 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/李婷仪 审校 王兴亚/戴素萍)