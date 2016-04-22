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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 11:47 BJT

日本债市：公债价格下跌，受避险买盘减退及日股本周涨势打压

指标10年期日本公债收益率 上升1.5个基点至负0.110%，20年公债收益率 
上升1个基点至0.265%。
    
    日经指数周五基本持平，但周线已上涨3%，指数并触及两个半月高点，使得日债吸引力减退。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.265%     +0.5   -0.270%
    五年期公债        -0.235%     +1.0   -0.245%
    10年期公债       -0.110%     +1.5   -0.125%
    20年期公债        0.260%     +0.5    0.255%
    30年期公债        0.270%     +0.0    0.270%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.85    -0.09    151.94
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
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 (编译 张若琪/李婷仪 审校 王兴亚/戴素萍)

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