《路透晚报》--4月22日日间新闻摘要（中港台）

(重发以解决部分终端上对齐问题) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：一季度末登记失业率微降，正研究养老金投资策略--人社部

中国人力资源和社会保障部表示，一季度末全国城镇新增就业人数318万，全国城镇登记失业率为4.04%，环比和同比均略有下降，并称正研究制定养老金投资策略。

--中国能源：适当放缓煤电规划建设速度，淘汰落后产能--能源局

中国煤电过剩风险逐步显现。对此，国家能源局提出要适当放缓煤电项目建设速度，淘汰落后产能，预计十三五期间将淘汰煤电落后产能2,000万千瓦。

--《焦点》中国去年出口额占全球比重为近50年来全球最高

在全球需求疲软形势下，中国出口企业却发现一丝曙光，他们不断从竞争对手那里夺取市场份额--这对中国来说固然是好消息，但扩张本身却会加剧贸易紧张关系。根据联合国贸易与就业会议的数据显示，去年中国在全球出口中所占比重由2014年的12.3%升至13.8%。这是美国在1968年曾经占到的比重，此后任何国家一直都望尘莫及。

--台湾数据：3月季调失业率3.92%，自18个月高位滑落--主计总处

湾主计总处公布，3月经季节调整后失业率为3.92%，自上月 的18个月高位3.94%滑落。3月未经季节调整的失业率则为3.89%，上月为3.95%。

【金融】

--中国金融：香港保单存汇率及外汇政策风险，不受大陆法律保护--保监会

中国保监会称，赴港购买保险存在汇率风险和外汇政策风险，不受大陆法律保护；同时，在境内投保香港保单属于非法的“地下保单”，不受大陆或香港法律的保护。

--中国保险：永诚财险与保柏合推赴澳学生险和访客险，拓跨境医疗保险业务

中国快速上升的境外留学和旅游人数，令国内保险公司觅到一些商机。永诚财产保险公司与全球医疗保健集团保柏集团（Bupa)合作，针对赴澳留学和旅游等期间的医疗保险需求，推出留学生医疗保险及访客医疗保险产品，拓展其跨境医疗保险业务。

--路透专访：工商银行敦促加拿大银行业者刺激人民币交易量--高管

中国工商银行高管表示，北美第一人民币中心多伦多的交易活动未能达到启动时外界期待的高水平，当地银行业者应做出更大努力刺激交易增加。多伦多人民币中心于一年多之前启动，其目的是培养与中国之间的贸易和投资活动。中国已经是加拿大第二大贸易伙伴。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场单周净投放创新高，逆回购存量“堰塞湖”待疏解

面对中期借贷便利（MLF）集中到期及季度缴税的考验，中国央行公开市场本周净投放规模创单周历史新高，同时MLF不到一周内第二次操作以扶助资金面；从央行政策动向看，保持资金供需基本平衡，并及时抚平时点性波动，仍是其主要意图。

--中国债市动态：资金仍紧利率债转为窄幅震荡，信用债交投不旺收益率攀升

中国银行间债市资金面继续偏紧，30年国债招标结果远高于预期，但利率债收益率在经历连续上行后，早盘仅转为窄幅震荡，利率互换(IRS)亦波幅有限。

--中国货币市场：公开市场大放水未缓资金紧势，缴税延迟及营改增续添忧

中国银行间市场主要回购利率均走升，七天涨逾10个基点，紧绷的资金面未实质缓解。交易人士表示，本周到期MLF并未全部续作，同时缴税还将延迟到下周，双重因素影响下，尽管今日逆回购维持巨量，公开市场单周净投放亦创新高，但资金拆借难度仍无明显改善。

--新债招标：中国30年国债利率3.52%，三个月贴现国债收益率2.1469%

业内人士透露，中国财政部上午招标的260亿元人民币30年期固息国债，中标利率为3.52%，远高于市场预测均值3.41%；同时招标的100亿元三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1469%，边际中标收益率为2.2020%。

--中国票据市场：交投不温不火转贴利率变动不大，资金偏紧影响暂有限

中国票据市场本周交投依旧不温不火，转贴利率亦变动不大；受缴税及中期借贷便利（MLF）集中到期影响资金持续偏紧，不过货币市场利率特别是中长期资金价格整体尚未出现太大波动，票据利率受影响暂有限。

--《焦点》城投债提前兑付引爆“另类违约”风险，中国债市呼唤契约精神

在中国信用债投资者还在为连连爆发的债券到期无法兑付而胆战心惊时，却又踏入了“另类违约”的新雷区--手握大量现金的地方政府城投平台为了降低融资成本，打算提前兑付未到期债券。一石激起千层浪，投资者担忧契约精神频遭挑战，终将损及信用债市场长远发展。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，区间波动预期压低短端期权波动率

人民币兑美元即期早盘小幅下跌，受中间价续跌至一周低点带动。交易员称，中间价依旧紧跟隔夜美元指数走向，一篮子货币代表的汇率指数继续创出新低，并且有望继续有序贬值，但人民币兑美元则料延续6.45-6.50元区间双向波动。

--《分析》中国资本外流与隐形拦洪坝的脆弱平衡

随着人民币汇率贬值预期的降温，中国资本流出的汹涌势头也明显受到遏制。然而银行净售汇并未实质扭转，监管层依然维持着对企业购汇的窗口指导和对银行售汇的限额。在国际收支实质性改善之前，有形之手将帮助维持跨境资本流动的脆弱平衡。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，短线风险释放但观望氛围仍浓厚

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，今日低开后指数在低位震荡，场内交易清淡；短线市场风险虽有所释放，但投资者观望氛围仍浓厚，预计大盘短期难出现趋势性行情。

--《技术分析》中国股市沪综指下跌趋势形成

中国股市沪综指完成3,000点上方最后诱多，本周逆转放量下跌。技术面显示，3,000点破位后短期下跌趋势成型，上方套牢盘再度层层叠加抑制市场反弹，沪指开启新一轮跌势，短线下跌目标指向2,800点附近；中线看，20周均线发挥出强大压制作用，股指有重回去年中以来中级下跌趋势的要求。

--中国期市：上期所和大商所提高多品种的交易手续费，因近期市场波动大

针对近期中国期货市场波动加大、交易过热的市况。国内三大期货交易所中的上海期货交易所、大连商品交易所宣布，上调螺纹钢、铁矿石、石油沥青等多个品种的交易手续费；郑州商品交易所亦发布了风险提示函。

--香港个股：大连万达集资承诺12%回报，以进行万达商业私有化计划

根据路透所见到的文件显示，大连万达集团正在集资，以安排旗下在香港上市的万达商业私有化，之后再于上海上市，投资人最晚周一支付订金。

--中港个股：携程拟30亿元参与东航定增，并与其母公司签战略合作协议

中国三大航空公司之一的东方航空公告称，控股股东东航集团已与携程CTRP.O签订战略合作框架协议，双方将在业务、股权、资本市场等领域开展全方位合作，后者并拟以30亿元人民币参与认购东方航空非公开发行的A股，成为其战略投资人。

--《台湾金融市场一周展望》央行为调降隔拆利率预留伏笔，台股呈箱型整理

下周美联储及日本央行利率会议召开前，台湾央行已悄悄引导短票利率走低；多位市场人士指出，近来央行狂砍隔夜资金委托代收金额，降低冲销力度，〞放钱淹市场〞致短票利率稳步下滑，为下一步调降隔夜拆款利率预留伏笔。

--《焦点》中国化解煤钢去产能金融举措出炉，难成助涨黑色系商品新推手