中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，区间波动预期压低短端期权波动率

* 人民币早盘随中间价小幅下跌

* 中间价续跌至一周低点

* 人民币对一篮子货币继续贬值

* 区间波动预期压低短期期权隐含波动率

* 短期人民币料延续6.45-6.50元区间波动

路透上海4月22日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅下跌，受中间价续跌至一周低点带动。交易员称，中间价依旧紧跟隔夜美元指数走向，一篮子货币代表的汇率指数继续创出新低，并且有望继续有序贬值，但人民币兑美元则料延续6.45-6.50元区间双向波动。

他们并指出，今日成交较昨日略微清淡，客盘结售汇亦基本均衡；随着中国资本外流压力减轻，人民币贬值压力也随之下降，汇率大幅波动概率降低，境内美元/人民币隐含期权波动率 小幅下行。

“最近购汇都不强，买不上去，查的很严，...自营盘对这种行情也没办法，纯盯着美元指数操作。”一中资行交易员称。

路透计算的人民币CFETS指数周五下跌至97.22，创下纪录新低，较2014年底已累计下跌2.78%。昨日人民币兑美元中间价大幅回调，但汇率指数小幅反弹至两周高点。

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.4826元，上日收报6.4793元，夜盘终报6.4810元。今日人民币兑美元中间价 报6.4898元，上日中间价为6.4803元。人民币兑美元即期成交额 为92.77亿美元，上日半日为94亿美元。

而路透终端数据并显示，境内美元/人民币一个月平价期权隐含波动率 双边报价为3.350/4.550，创两个半月低点。

全球汇市方面，欧元周五持稳，投资者在欧洲央行目前按兵不动的立场与未来可能进一步采取刺激举措的预期中纠结。欧元隔夜在欧洲央行会议后走势震荡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6635元, 上日尾盘为6.6655元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4886元, 上一交易日尾盘报6.4892元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4816；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。