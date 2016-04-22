澳新汇市：澳元及新西兰元脱离高点，因遭遇强劲技术阻力

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
澳元兑美元本周上涨近0.01美元，今年以来累计上涨6.5%。
澳元兑日圆 和瑞郎 本周有望上涨逾1%。
油市的乐观人气推动澳元上涨。油价本周料创今年以来的最大单周涨幅。
铁矿石价格大幅反弹也支撑了澳元。受中国钢材价格飙升提振，铁矿石价格触及10个月高点。
新西兰元兑美元 本周料上涨0.2%。目前报0.6916美元，低于10个月高点0.7055。
OMF的资深交易商Stuart Ive说，新西兰元兑美元未能突破趋势阻力位0.7050，这可能在下周的“超级周四”前引发获利了结。新西兰央行、美联储和日本央行都将在下周四公布利率决定。(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪/汪红英；审校 王兴亚/李爽)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。