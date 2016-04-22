澳新汇市：澳元及新西兰元脱离高点，因遭遇强劲技术阻力

澳元兑美元本周上涨近0.01美元，今年以来累计上涨6.5%。

澳元兑日圆 和瑞郎 本周有望上涨逾1%。

油市的乐观人气推动澳元上涨。油价本周料创今年以来的最大单周涨幅。

铁矿石价格大幅反弹也支撑了澳元。受中国钢材价格飙升提振，铁矿石价格触及10个月高点。

新西兰元兑美元 本周料上涨0.2%。目前报0.6916美元，低于10个月高点0.7055。

OMF的资深交易商Stuart Ive说，新西兰元兑美元未能突破趋势阻力位0.7050，这可能在下周的“超级周四”前引发获利了结。新西兰央行、美联储和日本央行都将在下周四公布利率决定。(完)

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