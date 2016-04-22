更新版 1-中国经济：一季度末登记失业率微降，正研究养老金投资策略--人社部

* 一季度末全国城镇登记失业率为4.04%--人社部

* 环比同比均略有下降

* 正研究制定养老金的投资策略 (新增更多发布会内容)

路透北京4月22日 - 中国人力资源和社会保障部周五表示，一季度末全国城镇新增就业人数318万，全国城镇登记失业率为4.04%，环比和同比均略有下降，并称正研究制定养老金投资策略。

人社部发言人李忠在新闻发布会上称，在制定养老金投资管理配套政策方面，人社部等正抓紧制相关文件，包括投资管理合同、委托投资资金归集管理办法、信息披露和报告制度、托管机构和投资机构的选聘办法等，目前已取得明显进展。

他指出，下一步将突出重点，按照成熟一个推出一个的原则，尽快出台相关的配套政策文件。

人社部正在了解地方委托投资的意愿，具体的投资计划等情况。目前，一些进展较快的省份已经制定了投资计划，表示出积极投资意愿，其他地方也在抓紧摸底，进行相关的论证。

他表示，为保证地方资金归集到中央层面后能够及时投入运作，人社部正协调全国社会保障基金理事会制定相关养老保险基金投资运营策略，对短期、中长期投资目标和风险管理政策作出明确，并且确定相应的资产配置方案，确保这项工作今年能够顺利启动实施，并取得良好的效果。

《基本养老保险基金投资管理办法》去年8月由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。

李忠在发布会上还提及，职工安置问题是化解过剩产能工作中的关键环节。具体来说，内部安置一批，转岗就业一批，内部退养一批，以及公益性岗位托底安置一批。

他并公布，1-3月，五项社会保险基金总收入为1.21万亿元，同比增长14.7%；总支出为9,677亿元，同比增长12.8%。

中国2015年末城镇登记失业率持稳于4.05%。