《全球汇市》欧元走坚，因欧洲央行总裁讲话下跌后试图站稳脚跟

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1300 1.1286 +0.12 +4.05 1.0860 美元/日圆 109.37 109.44 -0.06 -9.09 120.30 欧元/日圆 123.59 123.52 +0.06 -5.27 130.47 美元/瑞郎 0.9736 0.9748 -0.12 -2.81 1.0018 英镑/美元 1.4341 1.4321 +0.14 -2.69 1.4738 美元/加元 1.2708 1.2734 -0.20 -8.17 1.3839 美元/离岸人民币 6.4868 6.4867 +0.00 -1.24 6.5680 澳元/美元 0.7750 0.7737 +0.17 +6.53 0.7275 新西兰元/美元 0.6915 0.6910 +0.07 +1.32 0.6825 澳元/日圆 84.780 84.670 +0.13 -3.24 87.620 新西兰元/日圆 75.660 75.630 +0.04 -7.71 81.980 英镑/日圆 156.88 156.74 +0.09 -11.48 177.22 澳元/新西兰元 1.1203 1.1189 +0.13 +5.05 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 许娜/刘秀红/戴素萍/于春红/杜明霞)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。