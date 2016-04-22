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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 12:34 BJT

《全球汇市》欧元走坚，因欧洲央行总裁讲话下跌后试图站稳脚跟

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1300  1.1286  +0.12  +4.05  1.0860
    美元/日圆            109.37  109.44  -0.06  -9.09  120.30
    欧元/日圆         123.59  123.52  +0.06  -5.27  130.47
    美元/瑞郎            0.9736  0.9748  -0.12  -2.81  1.0018
    英镑/美元            1.4341  1.4321  +0.14  -2.69  1.4738
    美元/加元            1.2708  1.2734  -0.20  -8.17  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4868  6.4867  +0.00  -1.24  6.5680
    澳元/美元            0.7750  0.7737  +0.17  +6.53  0.7275
    新西兰元/美元        0.6915  0.6910  +0.07  +1.32  0.6825
    澳元/日圆         84.780  84.670  +0.13  -3.24  87.620
    新西兰元/日圆     75.660  75.630  +0.04  -7.71  81.980
    英镑/日圆         156.88  156.74  +0.09 -11.48  177.22
    澳元/新西兰元     1.1203  1.1189  +0.13  +5.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 许娜/刘秀红/戴素萍/于春红/杜明霞)

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