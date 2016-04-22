中国货币市场：公开市场大放水未缓资金紧势，缴税延迟及营改增续添忧

路透上海4月22日 - 中国银行间市场周五主要回购利率均走升，七天涨逾10个基点，紧绷的资金面未实质缓解。交易人士表示，本周到期MLF并未全部续作，同时缴税还将延迟到下周，双重因素影响下，尽管今日逆回购维持巨量，公开市场单周净投放亦创新高，但资金拆借难度仍无明显改善。

他们并称，月末临近而缴税资金尚在途，资金面短期冲击因素还将持续，下周公开市场大量到期央行如何对冲，同时5月开始营改增是否抬升资金成本等均令谨慎预期难消。

“还是好紧啊，感觉比昨天还难借，大行一直不出，也都在借， 感觉还是缴税影响吧，量大，而且（截止日期）要延迟到25号了。”上海一银行交易员称。

她并表示，MLF到期央行还差一千多亿没有续作，本来市场就存在缺口，缴税据说至少也有5,000多亿，逆回购到今天才能算是勉强补上缺口了,估计缴税结束资金面可能会好转一点。

据市场人士透露，由于税务系统升级，本次季度缴税截止时间延长至4月25日，对资金面影响时间也相应延长。

央行公开市场今日进行2,400亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，本周累计净投放6,800亿元，创历史新高，上周为净投放700亿元。央行公开市场此前两日逆回购规模分别为2,500亿元和2,600亿元，连创近两个月单日操作新高。

本周共有5,510亿元MLF到期。央行分别于上周三和本周一进行两轮MLF操作，规模分别为2,855亿元和1,625亿元，均包括三个月和六个月两个品种，利率均与上期持平。

华北一银行交易员谈到，下周月末公开市场累积到期量巨大，不知道央行是不是会继续滚动操作，寄望4月底能够有财政存款投放有所缓解；不过考虑到5月开始的营改增，届时如果抬升资金成本的话，流动性预期还是很难乐观。

不过，亦有市场人士持不同看法。有交易员表示，市场上还是借短期资金的人多，长期限资金供给很多，但为了成本很多机构并不愿意拆入，其实整体不缺钱，央行也仅仅是为了对冲投放，“缴税之后这波过了，缓缓也就过去了”。

对于营改增对银行间业务成本负担，市场人士分析称，货币市场主要交易手段为同业拆借和债券回购，目前通过债券回购成交的交易占全部交易量80%左右，买入返售债券利息收入收取增值税，势必将提高机构融资成本。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0500 2.0296 +2.04

七天 2.4360 2.3192 +11.68

14天 3.0476 2.9482 +9.94

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6900 0.1350 +255.50

七天 2.5500 1.8000 +75.00

14天 2.3700 2.0000 +37.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0600 2.0100 +5.00

七天 2.5500 2.4000 +15.00

14天 3.1000 3.0300 +7.00

Shibor

其中:隔夜 2.0380 2.0290 +0.90

七天 2.3340 2.3320 +0.20

三个月 2.8680 2.8610 +0.70

(完)