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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 12:47 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在亚洲盘受追捧，技术面偏多

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* 英镑兑美元在亚洲盘小升0.15%，对周五来说，买兴还不错

* 昨日偏空的外移日需要收在1.4300下方，才能确认

* 若下跌将与动能指标相互矛盾，五、10和20日移动均线上升

* 技术面偏多，但区间阻力位1.4450/1.4550顽强

* 亚洲盘区间1.4315/1.4356为初步支撑／阻力位

* 图表：reut.rs/1T2ri0Z

(完)

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