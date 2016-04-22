《汇市简讯》英镑兑美元在亚洲盘受追捧，技术面偏多

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
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* 英镑兑美元在亚洲盘小升0.15%，对周五来说，买兴还不错
* 昨日偏空的外移日需要收在1.4300下方，才能确认
* 若下跌将与动能指标相互矛盾，五、10和20日移动均线上升
* 技术面偏多，但区间阻力位1.4450/1.4550顽强
* 亚洲盘区间1.4315/1.4356为初步支撑／阻力位
* 图表：reut.rs/1T2ri0Z
(完)
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若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。