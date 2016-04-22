中国票据市场：交投不温不火转贴利率变动不大，资金偏紧影响暂有限

路透上海4月22日 - 中国票据市场本周交投依旧不温不火，转贴利率亦变动不大；受缴税及中期借贷便利（MLF）集中到期影响资金持续偏紧，不过货币市场利率特别是中长期资金价格整体尚未出现太大波动，票据利率受影响暂有限。

交易员并指出，上海银监局要求再次对票据业务进行自查，目前自查已近尾声，而此前票据大案发生后，银行对纸票业务已严格加强管理，因此本轮检查对市场整体冲击应该不大。

上海一银行交易员称，“成交价格还是挺稳定的，月头上（转贴利率）3.20%左右不到3.10%，月末报的稍微高一点，3.20%-3.25%的也出来了，但跟我们的资金成本相比还是没什么优势。”

他表示，从交易结构看，电票占比明显进一步提高，交易方便、可靠性高，所以价格比纸票也低一点，目前一年期电票成交利率3.20%左右，足月（六个月）纸票稍微高一些在3.25%附近。

他还谈到，目前从企业开票情况来看还算平稳，只是贴现的价格会比以前高一些。

两位消息人士周三透露，上海银监局日前向辖内中资银行发出票据业务风险提示，要求全面清理与中介的违法违规业务合作，立即对存量票据业务进行严格全面自查，尤其应做到对所有票据开包检查。

上述交易员就此表示，“这个说办就办啊，上礼拜就开始弄，今天就交（自查）报告了，主要还是怕操作风险，保险一点再查一遍。其实之前已经好几个案子，都谨慎了，照道理不该再出这种事情了。”

银行间市场周五主要回购利率均走升，七天涨逾10个基点，紧绷的资金面未实质缓解。交易人士表示，本周到期MLF并未全部续作，同时缴税还将延迟到下周，双重因素影响下，尽管今日逆回购维持巨量，公开市场单周净投放亦创新高，但资金拆借难度仍无明显改善。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价