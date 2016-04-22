《汇市简讯》欧洲盘初：市场对日本央行放宽政策的预期加剧

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
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* 美元兑日圆涨0.44%，欧元兑日圆升0.6%，澳元兑美元上扬0.22%，新西兰元兑美元涨0.13%
* 美元兑加元跌0.22%，美元兑韩元涨0.81%，美元兑人民币升0.06%，美元兑马币上扬0.21%
* 日本可能财政和货币政策双管齐下，缓解日圆升值压力
* 中国去年出口额占全球比重为近50年来全球最高
(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。