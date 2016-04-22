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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 13:42 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市场对日本央行放宽政策的预期加剧

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* 美元兑日圆涨0.44%，欧元兑日圆升0.6%，澳元兑美元上扬0.22%，新西兰元兑美元涨0.13%

* 美元兑加元跌0.22%，美元兑韩元涨0.81%，美元兑人民币升0.06%，美元兑马币上扬0.21%

* 日本可能财政和货币政策双管齐下，缓解日圆升值压力

* 中国去年出口额占全球比重为近50年来全球最高

(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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