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市场报道 | 2016年 4月 22日 星期五 13:43 BJT

欧股业绩：沃尔沃第一季核心利润超预期，调高对欧洲卡车市场的预估

路透斯德哥尔摩4月22日 - 瑞典卡车生产商沃尔沃集团 周五公布，第一季核心获利降幅小于预期。该公司提高对欧洲卡车市场的预期，同时预期北美和巴西市场下滑加剧。以营收计，沃尔沃是瑞典最大的上市公司。

沃尔沃表示，经调整后的营业利润从上年同期的46亿瑞典克朗下降至44.6亿克朗(5.48亿美元)，超过路透调查中分析师预估中值41.4亿克朗。(完) (编译 王颖；审校 于春红)

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