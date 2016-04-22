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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 14:07 BJT

《全球汇市》日圆下跌，有报导称日央行考虑扩大负利率适用范围

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1294  1.1286  +0.07  +4.00  1.0860
    美元/日圆            110.39  109.44  +0.87  -8.24  120.30
    欧元/日圆         124.69  123.52  +0.95  -4.43  130.47
    美元/瑞郎            0.9748  0.9748  +0.00  -2.70  1.0018
    英镑/美元            1.4353  1.4321  +0.22  -2.61  1.4738
    美元/加元            1.2701  1.2734  -0.26  -8.22  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4921  6.4867  +0.08  -1.16  6.5680
    澳元/美元            0.7761  0.7737  +0.31  +6.68  0.7275
    新西兰元/美元        0.6925  0.6910  +0.22  +1.47  0.6825
    澳元/日圆         85.700  84.670  +1.22  -2.19  87.620
    新西兰元/日圆     76.460  75.630  +1.10  -6.73  81.980
    英镑/日圆         158.46  156.74  +1.10 -10.59  177.22
    澳元/新西兰元     1.1205  1.1189  +0.14  +5.07  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/汪红英/刘秀红；审校 于春红/李婷仪/张若琪)

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