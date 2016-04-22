欧股业绩：戴姆勒第一季营业利润下降9%，受累于汇率冲击

路透法兰克福4月22日 - 戴姆勒 第一季营业利润下降9%，尽管在中国的销量触及纪录新高，但新款奔驰E-Class轿车的投入成本和汇率不利因素对业绩造成拖累。

持续经营业务的息税前利润(EBIT)为26.8亿欧元(30.3亿美元)，低于上年同期的29.3亿欧元，略高于路透调查预估的25.96亿欧元。

旗下奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)部门的销售利润率为7.1%，低于上年同期的9.2%。

中国是全球最大汽车市场，奔驰第一季在华销量猛增36.4%，提振总销售升至483,487辆，超过宝马汽车的478,743辆。奥迪同期的销量为455,750辆。(完)