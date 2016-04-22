欧股业绩：戴姆勒第一季营业利润下降9%，受累于汇率冲击

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透法兰克福4月22日 - 戴姆勒 第一季营业利润下降9%，尽管在中国的销量触及纪录新高，但新款奔驰E-Class轿车的投入成本和汇率不利因素对业绩造成拖累。
持续经营业务的息税前利润(EBIT)为26.8亿欧元(30.3亿美元)，低于上年同期的29.3亿欧元，略高于路透调查预估的25.96亿欧元。
旗下奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)部门的销售利润率为7.1%，低于上年同期的9.2%。
中国是全球最大汽车市场，奔驰第一季在华销量猛增36.4%，提振总销售升至483,487辆，超过宝马汽车的478,743辆。奥迪同期的销量为455,750辆。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。