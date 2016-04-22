台湾股市：收黑周线跌1.9%，浩鼎风暴与苹果前景不佳忧虑令多头气虚

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透台北4月22日 - 台湾股市周五小幅收低，本周共计下跌164.64点或1.9%。分析师表示，因生技股浩鼎 内线交易风暴重击本地投资人信心，下周三苹果 将公布的财报料不出色，也让多头气虚。
台湾加权股价指数 收低0.38%至8,535.75点；今日成交初值 为785.52亿台币，上交易日修正后为759.74亿。
日盛投顾协理钟国忠认为，中研院院长翁启惠在浩鼎内线交易案遭列被告，使得相关股价跌停，并拖累以本地投资人为交易主体的柜买股价指数 重挫跌破年线。此外，对苹果财报与未来经营前景不看好，也让苹果概念股如大立光电 股价暴跌。
〞卖压逐渐增加中，后续要观察成交量是否再创低。〞他说。
钟国忠指出，就技术面观察，台股正呈现月线下弯以及季线持续翻扬的格局，因此下周指数仅会在8,450-8,600点间整理。值得留意的是苹果财报公布，以及下半周美国与台湾公布GDP数据等变数，是否会打破区间盘整走势，或许会进一步促使月线及季线死亡交叉。
台新投信基金经理人沈建宏则表示，虽然台股难有表现，不过平均殖利率高达4%以上，在亚股中名列前茅，亦将对台股产生下档保护作用，预估在8,000点附近具强劲支撑力。(完)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。