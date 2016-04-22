台湾股市：收黑周线跌1.9%，浩鼎风暴与苹果前景不佳忧虑令多头气虚

路透台北4月22日 - 台湾股市周五小幅收低，本周共计下跌164.64点或1.9%。分析师表示，因生技股浩鼎 内线交易风暴重击本地投资人信心，下周三苹果 将公布的财报料不出色，也让多头气虚。

台湾加权股价指数 收低0.38%至8,535.75点；今日成交初值 为785.52亿台币，上交易日修正后为759.74亿。

日盛投顾协理钟国忠认为，中研院院长翁启惠在浩鼎内线交易案遭列被告，使得相关股价跌停，并拖累以本地投资人为交易主体的柜买股价指数 重挫跌破年线。此外，对苹果财报与未来经营前景不看好，也让苹果概念股如大立光电 股价暴跌。

〞卖压逐渐增加中，后续要观察成交量是否再创低。〞他说。

钟国忠指出，就技术面观察，台股正呈现月线下弯以及季线持续翻扬的格局，因此下周指数仅会在8,450-8,600点间整理。值得留意的是苹果财报公布，以及下半周美国与台湾公布GDP数据等变数，是否会打破区间盘整走势，或许会进一步促使月线及季线死亡交叉。