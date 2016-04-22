新兴汇市：风险偏好下降打击亚币；披索触及逾五周最低水准

**坡元周线涨幅居前** 多数新兴亚币录得周度涨幅，获益于油价涨势。美元指数周线或略有下滑。 坡元 引领涨势，本周迄今兑美元累计上涨0.7%。 交易商指，阿里巴巴将斥资约10亿美元收购总部位于新加坡的电商初创公司Lazada Gro up的控股权 ，带来的资金流入亦支撑坡元。 印尼卢比 周线累计上涨0.2%。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.36 109.46 -0.82 +9.01 120.30 坡元 1.3483 1.3497 +0.10 +5.13 1.4175 台币 32.308 32.296 -0.04 +2.35 33.066 韩元 1141.24 1132.90 -0.73 +2.95 1174.95 泰铢 35.04 35.01 -0.09 +2.80 36.02 菲律宾披索 46.54 46.44 -0.21 +0.77 46.90 印尼卢比 13173.00 13155.00 -0.14 +4.65 13785.00 印度卢比 66.51 66.39 -0.17 -0.53 66.15 马币 3.8990 3.8855 -0.35 +10.03 4.2900 人民币 6.4861 6.4810 -0.08 +0.09 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/张若琪/刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/王兴亚/蔡美珍/李婷仪)