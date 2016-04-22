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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 14:33 BJT

新兴汇市：风险偏好下降打击亚币；披索触及逾五周最低水准

**坡元周线涨幅居前**
    
    多数新兴亚币录得周度涨幅，获益于油价涨势。美元指数周线或略有下滑。
    
    坡元 引领涨势，本周迄今兑美元累计上涨0.7%。
    
    交易商指，阿里巴巴将斥资约10亿美元收购总部位于新加坡的电商初创公司Lazada Gro
up的控股权 ，带来的资金流入亦支撑坡元。
    
    印尼卢比 周线累计上涨0.2%。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            110.36    109.46   -0.82   +9.01    120.30
    坡元            1.3483    1.3497   +0.10   +5.13    1.4175
    台币          32.308    32.296   -0.04   +2.35    33.066
    韩元           1141.24   1132.90   -0.73   +2.95   1174.95
    泰铢             35.04     35.01   -0.09   +2.80     36.02
    菲律宾披索       46.54     46.44   -0.21   +0.77     46.90
    印尼卢比      13173.00  13155.00   -0.14   +4.65  13785.00
    印度卢比       66.51     66.39   -0.17   -0.53     66.15
    马币            3.8990    3.8855   -0.35  +10.03    4.2900
    人民币          6.4861    6.4810   -0.08   +0.09    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/张若琪/刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/王兴亚/蔡美珍/李婷仪)

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