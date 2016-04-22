日本股市：日经指数收高1.2%，因日圆走跌和日央行可能采取行动

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
日股早盘曾下跌，因油价下滑，且美国企业财报令人失望。
三菱汽车 收盘大跌13.6%，因油耗作弊丑闻继续发酵。三菱汽车周三表示，测试造假涉及2013年中以来生产的62.5万辆汽车。
东证股价指数 攀升1%至11周半高位，收报1,407.50点，33个板块中除六个外，其余都收高。指数本周收升逾3%。
JPX-日经400指数 涨1.1%至12,753.05点。(完)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。