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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 14:36 BJT

日本股市：日经指数收高1.2%，因日圆走跌和日央行可能采取行动

日股早盘曾下跌，因油价下滑，且美国企业财报令人失望。

三菱汽车 收盘大跌13.6%，因油耗作弊丑闻继续发酵。三菱汽车周三表示，测试造假涉及2013年中以来生产的62.5万辆汽车。

东证股价指数 攀升1%至11周半高位，收报1,407.50点，33个板块中除六个外，其余都收高。指数本周收升逾3%。

JPX-日经400指数 涨1.1%至12,753.05点。(完)

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