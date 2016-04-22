国际油市：油价走高且周线料上扬，投资者人气更加乐观

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
布兰特原油本周迄今已上涨约4.5%，美国原油涨幅为8%。油价已经自1-2月触及的2016年低点上涨逾三分之二。
交易商称，整个大宗商品市场的信心都增强，投资者向市场投入新资金，提振价格。
高盛表示，该行预计油市基本面在第三季之前不会出现可持续的改变，但称高盛对能源的评级从“减持”上调至“中性”，称因为出现极度下跌的可能性下降。nL3T17P2AX]
另一个带动价格的因素是生产商趁油价走高的机会对冲。
产量减少亦协助提振油市，特别是美国的产量。法国投行Natixis预计，美国今年石油产量将比去年下跌至少50-60万桶/日，并在2017年再减少50万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李婷仪 审校 高琦/蔡美珍)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。