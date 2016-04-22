国际油市：油价走高且周线料上扬，投资者人气更加乐观

布兰特原油本周迄今已上涨约4.5%，美国原油涨幅为8%。油价已经自1-2月触及的2016年低点上涨逾三分之二。

交易商称，整个大宗商品市场的信心都增强，投资者向市场投入新资金，提振价格。

高盛表示，该行预计油市基本面在第三季之前不会出现可持续的改变，但称高盛对能源的评级从“减持”上调至“中性”，称因为出现极度下跌的可能性下降。nL3T17P2AX]

另一个带动价格的因素是生产商趁油价走高的机会对冲。

产量减少亦协助提振油市，特别是美国的产量。法国投行Natixis预计，美国今年石油产量将比去年下跌至少50-60万桶/日，并在2017年再减少50万桶/日。(完)

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