台湾债市：10年增额债殖利率微收跌，因台股小跌且资金浮滥

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
* 10年105/4R期发行前交易殖利率微收跌
* 观望气氛浓陷整理，静待美日央行举措
* 下周一105/4R交易区间暂看0.84-0.87%
路透台北4月22日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周五微收跌。交易员表示，台股小跌且市场资金浮滥，致殖利率微幅走低；惟市场静待美、日央行下周举措，观望气氛浓，交投冷清。
他们指出，美国和日本央行下周将开会，105/4R期下周五(29日)亦将标售，短线市场缺题材指引，殖利率波幅不大。
〞市场主要变数都在下礼拜，美国、日本央行开会结果出来之前，大家没有那么笃定，交易意愿低，量也不大。〞一位大型民营银行交易员说。
交易员并称，以往在标债前一周成交量约在80-100亿台币，本次10年105/4R期发行前交易交投偏冷，交易量大都在50-60亿间，开仓量明显不及以往大，显然市场交投意愿低。
他们预估，下周一105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.84-0.87%；五年券105/5 殖利率区间估在0.53-0.56%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.05 0.5455% 0.5395-0.5455% 6.0 10 105/4R -0.05 0.8591% 0.8550-0.8625% 58.5
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8591%
5 105/5 0.5455%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。