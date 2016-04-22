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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 16:01 BJT

台湾债市：10年增额债殖利率微收跌，因台股小跌且资金浮滥

* 10年105/4R期发行前交易殖利率微收跌

* 观望气氛浓陷整理，静待美日央行举措

* 下周一105/4R交易区间暂看0.84-0.87%

路透台北4月22日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周五微收跌。交易员表示，台股小跌且市场资金浮滥，致殖利率微幅走低；惟市场静待美、日央行下周举措，观望气氛浓，交投冷清。

他们指出，美国和日本央行下周将开会，105/4R期下周五(29日)亦将标售，短线市场缺题材指引，殖利率波幅不大。

〞市场主要变数都在下礼拜，美国、日本央行开会结果出来之前，大家没有那么笃定，交易意愿低，量也不大。〞一位大型民营银行交易员说。

交易员并称，以往在标债前一周成交量约在80-100亿台币，本次10年105/4R期发行前交易交投偏冷，交易量大都在50-60亿间，开仓量明显不及以往大，显然市场交投意愿低。

他们预估，下周一105/4R发行前交易殖利率区间暂看在0.84-0.87%；五年券105/5 殖利率区间估在0.53-0.56%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -0.05 0.5455% 0.5395-0.5455% 6.0 10 105/4R -0.05 0.8591% 0.8550-0.8625% 58.5

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8591%

5 105/5 0.5455%

3 105/1 没有成交

2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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