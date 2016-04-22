欧元区政经：欧元集团主席预计，希腊与债权人周五不会达成协议

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透阿姆斯特丹4月22日 - 欧元区官员周五表示，尽管改革谈判有所进展，但希腊及其国际金主周五不大可能达成协议。达成协议才能进一步发放救助金，从而为债务减免谈判铺平道路。
“我听到来自雅典的好消息，所以让我们看看现在情况怎样，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆对记者表示。
“如果我们在计划内容上有所进展，那么下一步我们要开始讨论债务问题。讨论才刚刚开始，所以不要指望今天就能达成协议，”他与欧元区部长们走入会场时表示。
“我们之前从未讨论过债务问题。唯一一件事就是我们曾承诺，如果希腊完全致力于并实施改革计划，我们将考虑在必要的情况下进一步采取债务方面的措施，”他说。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23