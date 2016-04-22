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债券 | 2016年 4月 22日 星期五 15:11 BJT

欧元区政经：欧元集团主席预计，希腊与债权人周五不会达成协议

路透阿姆斯特丹4月22日 - 欧元区官员周五表示，尽管改革谈判有所进展，但希腊及其国际金主周五不大可能达成协议。达成协议才能进一步发放救助金，从而为债务减免谈判铺平道路。

“我听到来自雅典的好消息，所以让我们看看现在情况怎样，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆对记者表示。

“如果我们在计划内容上有所进展，那么下一步我们要开始讨论债务问题。讨论才刚刚开始，所以不要指望今天就能达成协议，”他与欧元区部长们走入会场时表示。

“我们之前从未讨论过债务问题。唯一一件事就是我们曾承诺，如果希腊完全致力于并实施改革计划，我们将考虑在必要的情况下进一步采取债务方面的措施，”他说。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)

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