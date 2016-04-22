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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 15:21 BJT

澳洲股市：收低各板块普遍下跌，但周线涨1.53%

路透悉尼4月22日 - 澳洲股市周五收低0.7%，各板块普遍下跌，投资者在长周末之前对近期涨势了结获利。

指标S&P/ASX 200指数 收盘跌36.31点至5,236.4点。该指数之前三天均上涨，本周周线收高1.53%，上周涨4.5%。(完)

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