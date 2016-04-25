台湾货币市场：4月25日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透台北4月25日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共80亿台币。 --公债付息27亿7,125万台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)2,012.65亿台币 4/26 4,784.85亿台币 4/27 1,975亿台币 4/28 2,401.8亿台币 4/29 1,505亿台币 5/02 35亿台币 5/03 1,311亿台币 --国库券到期共300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币，27日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 董永年； 审校 高洁如)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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