全球金市：金价下滑银价削减涨幅，因美元走强

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
以下是0719GMT时的报价： 价格 变动 涨跌% 现货金 1244.8 -3.66 -0.29 现货银 17.065 0.067 0.39 现货铂金 1023.04 2.04 0.2 现货钯金 605 4 0.67 COMEX期金 1246.9 -3.4 -0.27 COMEX期银 17.075 -0.015 -0.09 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍/王兴亚)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。