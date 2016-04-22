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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 15:50 BJT

全球金市：金价下滑银价削减涨幅，因美元走强

以下是0719GMT时的报价：
    
                      价格     变动   涨跌%  
    现货金           1244.8    -3.66    -0.29
    现货银           17.065    0.067     0.39
    现货铂金        1023.04     2.04      0.2
    现货钯金            605        4     0.67
    COMEX期金        1246.9     -3.4    -0.27
    COMEX期银        17.075   -0.015    -0.09
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍/王兴亚)

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