日本个股：索尼将推迟发布财测，评估震灾损失

路透东京4月22日 - 日本电子业巨擘索尼 周五表示，将会延后宣布本财年财务预估，因该公司要继续评估日本南部大地震造成影像感应元件工厂停摆的影响。

索尼表示，可能在5月时发布财测，原先预定是在4月28日公布2016年3月止财年的财报时予以一并宣布。

索尼同时发布声明指出，熊本场暂停营运可能对营业成果造成影响，特别是影像感应元件及数码相机部门。

索尼称，该厂部分设备及无尘室受损。

索尼周四将上财年获利预估调降9.4%，因全球智能手机销售放缓打击对该公司相机模组的需求。(完)

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