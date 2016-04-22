日本个股：索尼将推迟发布财测，评估震灾损失

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透东京4月22日 - 日本电子业巨擘索尼 周五表示，将会延后宣布本财年财务预估，因该公司要继续评估日本南部大地震造成影像感应元件工厂停摆的影响。
索尼表示，可能在5月时发布财测，原先预定是在4月28日公布2016年3月止财年的财报时予以一并宣布。
索尼同时发布声明指出，熊本场暂停营运可能对营业成果造成影响，特别是影像感应元件及数码相机部门。
索尼称，该厂部分设备及无尘室受损。
索尼周四将上财年获利预估调降9.4%，因全球智能手机销售放缓打击对该公司相机模组的需求。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 高琦)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。