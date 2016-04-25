版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 14:50 BJT

表格：外资及陆资在台股买超39.81亿台币，连三日买超共150.21亿台币

路透台北4月25日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超39.81亿台币，连三个交易日
买超共计150.21亿台币；上交易日为买超36.80亿台币。
        
    三大法人今日合计买超43.90亿台币，上交易日修正后为买超35.62亿台币。
            
    以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资   自营商(避险)  自营商(自行)  投信        合计
      4/25      +39.81        +4.30        -2.87      +2.67       +43.90
      4/22      +36.80        +5.52        -5.79      -0.92r      +35.62r
      4/21      +73.61       +23.95        -0.46      -2.51r      +94.58r
      4/20      -10.13        -7.46        -1.36      -2.41r      -21.37r
      4/19       -5.02       -12.22        -0.12      -3.97r      -21.32r
      4/18       +6.07        -8.81        -0.54      +0.26r       -3.02r
      4/15      +77.16r      -14.77        +4.98      -5.14r      +62.23r
      4/14      +64.90r      -20.21        +4.81      +1.95r      +51.44r
      4/13     +164.51r      +15.98        +0.51      -0.21r     +180.80r
      4/12      -11.83r      -18.85        -6.85      -9.45r      -46.98r
      4/11       -2.66r      +10.06        +0.43      -3.18r       +4.65r
      4/8        -6.76r      -12.58        -0.44      -8.49r      -28.27r
      4/7       -62.12r      -15.78        -2.19      -8.53r      -88.62r
      4/6       -67.74r      +12.30        +0.24      -5.25r      -60.44r
      4/1       -45.30r       -5.66        -4.12      -2.42r      -57.50r
    本月累计   +251.30       -44.25       -13.76     -47.60      +145.69
         
     2016
      月份    外资及陆资   自营商(避险)  自营商(自行)  投信        合计
       3月   +1,600.65r     -174.77        -7.05     -68.63r   +1,350.21r
       2月     +505.58r     -125.65       +26.75     -17.29r     +389.39r
       1月     -594.83r     -161.50       +30.03     -10.66r     -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64       +34.94       +10.86     -50.73r     -279.57r
      11月     -431.74r      -64.07        -8.90     -59.77r     -564.48r
      10月     +663.18r      -64.91       +25.26     +15.22r     +638.75r 
       9月      -62.04       -66.61       +34.23     -47.83r     -142.25r
       8月     -570.67      -118.53       -24.86     +17.92r     -696.15r
       7月     -506.75      -221.17       -39.96     +34.82r     -733.05r
       6月     -847.34r     -110.69       -46.85     -30.34r   -1,035.22r
       5月     +311.31       -17.08       -21.81     -16.51r     +255.91r
       4月   +1,002.05r     +103.85       +34.75     -53.18r   +1,087.47r 
       3月     -428.47       +56.37        -0.08    -141.98r     -514.17r
       2月     +965.53       -34.49        +6.44     -13.19r     +924.28r
       1月     +641.86       -50.91       +18.37      -5.53r     +603.80r   
     
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
    参看相关细节，请点选(here)
    参看台湾股市相关新闻，请点选 (完)       

 (撰写 李可柔; 审校 董永年)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐