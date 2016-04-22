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债券 | 2016年 4月 22日 星期五 15:58 BJT

欧元债市：德债收益率走稳，本周收益率涨幅有望在2016年纪录居前

欧洲央行德拉吉无视德国的批评声浪，称央行的超宽松政策正在奏效。但市场可不这么想，“五年、五年远期”损益平衡通胀率 徘回于1.4%，低于欧洲央行通胀目标。

德国10年期公债收益率 周五下跌不到1个基点，报0.23%。周线升幅仍有9.5个基点，除非今日稍晚收益率再跌1个基点，否则这将是2016年最大单周升幅。(完)

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(编译 王洋/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)

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