欧元债市：德债收益率走稳，本周收益率涨幅有望在2016年纪录居前

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
欧洲央行德拉吉无视德国的批评声浪，称央行的超宽松政策正在奏效。但市场可不这么想，“五年、五年远期”损益平衡通胀率 徘回于1.4%，低于欧洲央行通胀目标。
德国10年期公债收益率 周五下跌不到1个基点，报0.23%。周线升幅仍有9.5个基点，除非今日稍晚收益率再跌1个基点，否则这将是2016年最大单周升幅。(完)
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(编译 王洋/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23