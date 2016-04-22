《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月22日

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
4月22日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:05时,1港元=0.83702 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比价 元) 港元) 深物业 14.24 7.42 2.29 南玻 10.78 6.38 2.02 深康佳 5.07 3.04 1.99 ST中华 12.60 5.99 2.51 ST中冠 45.95 19.29 2.85 深深宝 19.82 9.40 2.52 深华发 23.93 8.33 3.43 深赤湾 16.56 13.09 1.51 特力 68.10 24.50 3.32 飞亚达 11.93 7.71 1.85 一致药业 67.10 42.55 1.88 深深房 11.35 5.98 2.27 ST盛润 7.18 6.15 1.39 深南电 10.92 4.74 2.75 深纺织 13.27 7.51 2.11 方大集团 15.36 6.79 2.70 深国商 27.26 10.92 2.98 深赛格 12.16 5.45 2.67 宝石 7.51 5.18 1.73 小天鹅 29.70 23.08 1.54 粤高速 5.42 3.99 1.62 晨鸣纸业 8.30 5.85 1.70 ST珠江 10.71 6.38 2.01 美菱电器 5.90 4.38 1.61 大冷股份 14.64 8.92 1.96 粤电力 5.65 4.30 1.57 佛山照明 9.15 6.05 1.81 江铃汽车 25.20 21.60 1.39 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 9.41 4.94 2.28 威孚高科 18.61 17.27 1.29 古井贡酒 35.93 25.03 1.71 ST东海 16.53 7.27 2.72 长安汽车 15.74 13.70 1.37 京东方 2.42 1.98 1.46 鲁泰 10.98 10.32 1.27 本钢板材 5.81 2.67 2.60 张裕 36.99 24.31 1.82 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。