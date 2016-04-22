路透基点：山东方圆有色金属集团两子公司签署1.2亿美元贷款--TRLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民营铜生产商东营方圆有色金属有限公司和东营鲁方金属材料有限公司上月签约一笔1.2亿美元的两年期境内贷款。这两家公司为山东方圆有色金属集团旗下的子公司。

荷兰合作银行和荷兰银行的上海分行为贷款行。其中荷兰合作银行为初始牵头行兼簿记行，并预先融资7,000万美元，之后荷兰银行以牵头行兼簿记行身份加入，承贷5,000万美元。

荷兰合作银行还担任额度代理行和担保品控管行。这笔贷款于3月14日举行签约。贷款资金将用于两家借款人与路易达孚(上海)贸易有限公司之间一项铜承购合同的交货前付款。

根据合同，路易达孚(上海)贸易有限公司的母公司路易达孚集团为承购商的支付义务提供担保。

两家借款人目前正在市场寻求一笔2.5亿美元一年期贷款，由德意志银行和荷兰安智银行安排。这笔贷款利率为按基准加码235个基点，最高综合收益330个基点，4月29日前承贷的银行将获得15个基点的优惠费(early bird fee)。 (完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)