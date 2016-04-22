《全球汇市》日圆挫跌逾1%，报导称日本央行考虑扩大负利率适用范围

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
周四欧洲央行记者会期间，欧元一度涨至高点1.1399美元，随后下滑，较记者会前水准大体相当。
欧洲央行周四一如预期维持利率在纪录低位不变。总裁德拉吉称，欧洲央行的印钞及维持借款成本在较低水平的政策正在产生效果，并称“利率会在相当长时间内保持在目前或更低的水平”。
ING分析师Chris Turner在给客户的报告中称：“ECB昨天的结果一如预期，并无新意。”并补充道，他预期欧元将在1.13附近窄幅区间波动。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1285 1.0859 +3.92 +3.91 1.0860
美元/日圆 110.48 109.44 +0.95 -8.16 120.30
欧元/日圆 124.67 123.52 +0.93 -4.45 130.47
美元/瑞郎 0.9759 0.9748 +0.11 -2.59 1.0018
英镑/美元 1.4357 1.4321 +0.25 -2.59 1.4738
美元/加元 1.2725 1.2734 -0.07 -8.05 1.3839
美元/离岸人民币 6.4927 6.4867 +0.09 -1.15 6.5680
澳元/美元 0.7752 0.7737 +0.19 +6.56 0.7275
新西兰元/美元 0.6883 0.6910 -0.39 +0.85 0.6825
欧元/瑞郎 1.1013 1.1005 +0.07 +1.17 1.0886
欧元/英镑 0.7859 0.7879 -0.25 +6.68 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.1724 9.1915 -0.21 +0.02 9.1705
美元/挪威克朗 8.1960 8.2040 -0.10 -7.28 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/刘秀红/王兴亚/孙茉莉; 审校 蔡美珍/郑茵/高琦)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。